Sánchez defiende la "ley de nietos" de exiliados españoles tras suspenderse su derecho al voto

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la llamada "ley de nietos" que permitió a descendientes de exiliados optar a la nacionalidad española, después de que la justicia suspendiera cautelarmente su derecho al voto, a meses de las elecciones generales.

"No estamos a favor, ni compartimos, la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027", indicó Sánchez este miércoles en una entrevista en la televisión pública.

La oposición ha sido muy crítica con la norma, que considera un intento de Sánchez de sumar votantes afines al censo electoral de cara a los comicios de mediados de 2027. Así, el partido de extrema derecha Vox interpuso un recurso solicitando su suspensión, aceptado parcialmente por la justicia.

El Tribunal Supremo comunicó el martes que suspendía cautelarmente la inscripción en el censo electoral de residentes en el extranjero a quienes obtuvieron la nacionalidad por una disposición de la ley de Memoria Democrática de 2022, también conocida como "ley de nietos", hasta que acrediten que sus antepasados fueron exiliados.

Un apartado de esta ley permitía optar a la nacionalidad a los descendientes de españoles que huyeron del país por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975), hasta la aprobación de la Constitución democrática en 1978.

Para ello, una disposición posterior reconocía como exiliados a "todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". A partir de entonces, debía justificarse de forma documental.

Entre 2022 y octubre de 2025 se registraron casi 2,4 millones de solicitudes, de las cuales 544.722 habían sido aprobadas a 31 de marzo de 2026, según fuentes gubernamentales.

Al aceptar el recurso, el Supremo pide ahora que solo obtengan derecho al voto quienes logren acreditar esta condición de exiliado político o represaliado de su antepasado.

"Hemos frenado el pucherazo (fraude) que preparaba Pedro Sánchez", celebró Vox en X.

"Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos", aseguró de su lado el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso.

Sánchez lamentó, de su lado, que la decisión judicial traslade una imagen de que "hay ciudadanos de primera y de segunda".

"Es una ley que lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado precisamente por aquellos que hoy, sus descendientes, lo que están haciendo es tratar de cercenar sus derechos de ciudadanía", lanzó.