Saqueos y arrestos tras las protestas antimigrantes de Sudáfrica

Estantes vacíos y envases tirados por el suelo fue lo único que quedaba este miércoles en varias tiendas de cerca de la ciudad de Durban, en Sudáfrica, tras haber sido saqueadas durante unas protestas contra los migrantes indocumentados.

Miles de personas se manifestaron por todo el país el martes, tras una campaña de semanas encabezada por grupos de ciudadanos que exigían que los migrantes irregulares abandonaran Sudáfrica antes del 30 de junio

La policía desplegó efectivos de forma masiva para controlar las marchas, que fueron, según dijo el miércoles, pacíficas en su mayoría. Aún así, 900 personas fueron detenidas, algunas por saquear comercios, informó el cuerpo de seguridad.

En Clermont, a las afueras de Durban, los robos se produjeron sobre todo en tiendas de alimentación, electrodomésticos, materiales de construcción y ropa, según los propietarios.

Mohamed Abdul, de 29 años, contó que un gran grupo de manifestantes irrumpió en su tienda, donde vende comida, artículos de ferretería y ropa, el martes hacia las 18H00.

"No estamos en una situación ilegal pero, simplemente, empezaron a robar. Tuve miedo y me sentí traicionado porque teníamos a 19 personas trabajando aquí y hoy ya no tienen trabajo", dijo Abdul, un somalí que, dijo, lleva 11 años viviendo en la zona.

"Los manifestantes nos gritaban y nos insultaban en zulú", añadió.

La protesta del martes se enmarca en una campaña orquestada a nivel nacional contra migrantes irregulares, a quienes los convocantes acusan de quitarle el trabajo a los habitantes oriundos de Sudáfrica.

Según el gobierno, el martes se celebraron 120 manifestaciones en todo el país y las fuerzas de seguridad intervinieron en doce de ellas.