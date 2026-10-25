Se escuchan explosiones en la capital saudita antes de la reapertura del aeropuerto

Varias explosiones resonaron el domingo en la capital de Arabia Saudita cuando el reino petrolero se preparaba para reabrir el aeropuerto internacional de Riad, pese a los continuos ataques de los hutíes de Yemen.

Arabia Saudita, líder de una coalición que desde 2015 apoya al gobierno yemenita internacionalmente reconocido y lucha contra los hutíes, ha enfrentado las últimas semanas una oleada de bombardeos en su territorio de este movimiento proiraní.

Los combates se reanudaron en julio tras el colapso de una endeble tregua de cuatro años, en el marco del conflicto de Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.

Tras dos semanas de cierre por los ataques hutíes, el aeropuerto internacional de Riad anunció que los vuelos se restablecerían este domingo. El sitio Flight Radar, de monitoreo de vuelos, mostró el despegue de un avión en la mañana.

Los combatientes hutíes lanzaron una andanada de ataques contra este aeropuerto, uno de los cuales mató semanas atrás a 13 personas, el más mortal en más de una década en el reino.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, advirtió que la terminal "no es segura" y es "un objetivo militar".

"Las Fuerzas Armadas de Yemen advierten a todas las aerolíneas regionales e internacionales, así como a personal y viajeros, contra el uso del Aeropuerto Internacional de Riad porque es inseguro y es un objetivo militar de nuestras fuerzas", sostuvo.

"El régimen saudita pagará las consecuencias de cualquier operación en el aeropuerto", agregó.

- Advertencia -

Un periodista de la AFP en Riad escuchó tres explosiones la mañana del domingo, luego de que los residentes de la ciudad recibieran mensajes en sus teléfonos móviles sobre una "amenaza aérea".

En tanto, la coalición encabezada por la monarquía petrolera anunció el domingo que derribó un misil balístico lanzado por el grupo proiraní hacia la capital saudita.

"La defensa aérea interceptó y destruyó un misil lanzado por la milicia terrorista hutí hacia Riad", publicó la coalición en X.

El ataque se dio después de que los combatientes hutíes afirmaran haber atacado tres aeropuertos sauditas en el lapso de 24 horas, incluido el de Riad, así como instalaciones energéticas, un oleoducto y una base aérea.

La agencia saudita de defensa civil dijo que había respondido a la caída de escombros en las regiones de La Meca y Medina, después de interceptar el sábado dos misiles hutíes.

No obstante, el movimiento proiraní negó haber atacado esas ciudades, los dos sitios más sagrados del islam.

Los hutíes dispararon también contra la ciudad de Adén, en el sur de Yemen y sede del gobierno apoyado por Arabia Saudita.

Los combates en Yemen, donde los hutíes tomaron control de la costa del mar Rojo en una ofensiva de septiembre, desestabilizaron aún más la región y afectaron los mercados petroleros.

Los ataques hutíes han sido un golpe para Arabia Saudita, potencia regional y mayor exportador mundial de crudo, al afectar a sus negocios, aerolíneas y población en momentos en que busca reforzar su imagen internacional.