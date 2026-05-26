Se pospone la declaración ante el juez del ex presidente del Gobierno español Zapatero

La Justicia española aceptó este martes aplazar más de dos semanas la declaración como investigado en un caso de presunto tráfico de influencias de José Luis Rodríguez Zapatero, el primer jefe o ex jefe de Gobierno imputado.

La declaración pasa del día 2 de junio a los días 17 y 18 de junio, informó la Audiencia Nacional, aceptando así la petición de la defensa del ex dirigente socialista, que había solicitado posponer el interrogatorio por la magnitud del sumario.

La investigación se enmarca en el conocido como "caso Plus Ultra", que analiza si Zapatero influyó, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de esta pequeña aerolínea durante la pandemia de covid-19.

Zapatero se dice inocente, y el Gobierno del también socialista Pedro Sánchez, que concedió el rescate, negó este martes haber obrado mal.

La decisión del rescate fue "absolutamente transparente y totalmente adecuada al procedimiento establecido", aseguró en conferencia de prensa la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La cercanía y afinidad de Sánchez y Zapatero ha despertado interrogantes sobre el papel del Ejecutivo, que volvió a reclamar que se respete la presunción de inocencia del que fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

"Uno de los principales principios que sostienen un Estado de derecho es la presunción de inocencia. Y desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero", dijo Saiz.

El sumario coloca a Zapatero al frente de una estructura organizada que mediaba con organismos públicos para conseguir beneficios, con una red de empresas y colaboradores que canalizaban los pagos, entre ellas una sociedad de las hijas del propio expolítico de 65 años.

Una trama que hizo presuntamente negocios en España pero también en Venezuela.

Entre los detalles más llamativos de la investigación está el hallazgo en una caja fuerte de Zapatero de numerosas joyas de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares.