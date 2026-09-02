Secretario de Energía de EEUU supervisa millonarios acuerdos petroleros en Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, supervisó el miércoles en Caracas la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni, tras un inédito pacto que otorga a su país el control de un 20% de las gigantescas reservas petroleras venezolanas.

La estadounidense Chevron, primera productora de petróleo privada en Venezuela, y la italiana Eni suscribieron contratos de producción que aumentan su participación en varios yacimientos.

La visita de Wright a Caracas ocurre cinco días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el "mayor acuerdo petrolero de la historia", que otorga a Washington el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela.

El secretario estadounidense se reunió en el palacio de Miraflores con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y dijo esperar que estos acuerdos traigan "paz" y "prosperidad" para Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del planeta.

El gobierno de Venezuela también suscribió convenios con la empresa GE Vernova para reparar gran parte de la colapsada red eléctrica del país.

- Inversiones y empleos -

"Creo que los acuerdos que se firman el día de hoy, con miles de millones de dólares de inversión y finalmente muchísimos empleos creados, son esenciales para comenzar a traer la paz, las oportunidades y la prosperidad para todos", declaró el secretario de Energía estadounidense.

Wright dijo a la televisión CNBC que la producción venezolana, actualmente de 1,2 millones de barriles por día (b/d), "superará los dos millones de b/d para finales de esta década".

Vestida con un traje blanco, Rodríguez agradeció a Trump por el histórico acuerdo y señaló que beneficiará a ambas naciones.

El pacto fue firmado el 28 de agosto, informó la mandataria, algo que también Wright confirmó.

"Cuando yo hablo de incrementar producción, hablo del bienestar del pueblo venezolano", dijo Rodríguez. "Estamos hablando del futuro de Venezuela y hoy también hemos suscrito acuerdos de exploración. Entramos en una nueva etapa de exploración de nuevos campos y nuevas oportunidades para Venezuela", añadió.

Trump consideró que Venezuela "no está lista" para celebrar elecciones, y Rodríguez le dio la razón poco después. "Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", afirmó la mandataria.

Durante la firma de los acuerdos, Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, señaló que la petrolera espera "invertir más de 7.000 millones de dólares y duplicar la producción" a más de 500.000 b/d a lo largo de los próximos cinco años.

Estos acuerdos contemplan nuevas concesiones en la Faja del Orinoco y términos legales, fiscales y comerciales actualizados, indicó la empresa en un comunicado.

El gobierno de Venezuela asegura que la producción de petróleo aumentó casi 30% desde el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Sin embargo, la cifra aún es lejana a los 3 millones de b/d que Venezuela llegó a producir a finales del siglo pasado.

Delcy Rodríguez fue vicepresidenta de Maduro hasta su captura, cuando se convirtió en presidenta interina. Bajo presión de Washington, impulsó recientemente una reforma que abrió el petróleo y la minería al capital privado.

Rodríguez ha dicho que este gran acuerdo con Estados Unidos aportará a Venezuela ganancias de 209.000 millones de dólares en 25 años.

El convenio comprende campos petroleros gestionados antes por empresas rusas y chinas.

Washington está inmerso en una guerra con Irán que ha provocado una fuerte alza en los precios del crudo. Conseguir un petróleo más barato es una prioridad para Trump antes de las legislativas de medio mandato en noviembre, en las que su Partido Republicano podría perder el control del Congreso. Los expertos estiman no obstante que el efecto de este acuerdo recién se verá en unos años.

El lunes la Casa Blanca difundió algunos detalles del complejo acuerdo para controlar indirectamente los recursos petroleros venezolanos.

Informó que el gobierno de Rodríguez otorgó a North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda compañía petrolera privada que opera en Venezuela, "concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles".

Indicó asimismo que "NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su empresa matriz".

NABEP fue fundada por un inversor venezolano, Alejandro Betancourt, que se enriqueció con opacos negocios en los gobiernos de Hugo Chávez (1999 -2023) y su sucesor Nicolás Maduro, y que ha enfrentado procesos legales en España y Suiza por lavado de dinero.

"NABEP ha demostrado un historial sumamente exitoso en la producción de grandes volúmenes de petróleo en Venezuela. Ese es un socio comercial en el que usted puede confiar", defendió Wright el miércoles.