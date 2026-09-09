Serbia celebrará elecciones legislativas anticipadas el 25 de octubre

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, disolvió el Parlamento este miércoles y convocó elecciones legislativas anticipadas para el 25 de octubre, una de las principales demandas del movimiento de protesta que lleva años manifestándose.

Las elecciones parlamentarias no estaban previstas hasta diciembre de 2027, pero Vucic convocó los comicios anticipados después de casi dos años de manifestaciones contra el gobierno.

"Convoco elecciones parlamentarias para el 25 de octubre", declaró en un discurso televisado a nivel nacional.

Un movimiento de protesta contra la corrupción se extendió por todo el país desde el derrumbe, en noviembre de 2024, de la marquesina de una estación de tren en Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas.

La tragedia fue ampliamente atribuida a una corrupción arraigada y alimentó la indignación de los manifestantes, dando lugar a algunas de las mayores movilizaciones desde la caída de Slobodan Milosevic en el año 2000.

Las primeras demandas de una investigación transparente evolucionaron hacia la exigencia de elecciones anticipadas, que Vucic prometió en repetidas ocasiones sin fijar fecha.

"Hemos visto una gran turbulencia en la escena política interna durante el último año y medio", afirmó el mandatario. "Necesitamos unos resultados electorales que reflejen claramente la voluntad del pueblo".

El movimiento de protesta, surgido a partir de bloqueos universitarios liderados por estudiantes, exige elecciones anticipadas desde mayo de 2025 y está preparando su propia lista electoral.

Esto supone el mayor desafío hasta ahora para el nacionalista Vucic, de 56 años, que dominó la política serbia durante más de una década como primer ministro o presidente.

Desde el inicio del movimiento de protesta, Vucic y sus aliados acusan a los estudiantes de intentar organizar una "revolución financiada desde el extranjero".

Repitió la acusación al convocar las elecciones. "Hemos visto no solo indicios de injerencia extranjera, sino también una participación significativa de potencias extranjeras, así como disturbios, desórdenes y enfrentamientos y, sobre todo, una sociedad dividida", declaró Vucic.

Elegido presidente en 2017 y reelegido en 2022 para un mandato de cinco años, afirmó recientemente que dimitiría después de convocar formalmente las elecciones para hacer campaña, lo que apunta a sus aspiraciones de regresar como primer ministro.

Su partido populista de derecha, el Partido Progresista Serbio, decidió en una reunión celebrada el fin de semana pedirle que encabece su lista electoral y que se presente como candidato a primer ministro.