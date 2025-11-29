Servicio Geológico aumenta a naranja alerta para volcán Puracé en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC)aumentó el sábado de amarillo a naranja la alerta para el volcán Puracé, ante una mayor probabilidad de que erupcione y afecte a comunidades indígenas y campesinos a su alrededor.

El Puracé, próximo a la localidad de Popayán (suroeste), se eleva a más de 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Es uno de los volcanes más activos y vigilados de Colombia y registró una erupción de magnitud considerable en marzo de 1977.

El SGC señaló en un comunicado que el macizo presenta cambios importantes en su actividad sísmica, lo cual “aumenta su probabilidad de hacer una erupción considerable, sin significar que sea inminente”.

La alerta naranja es la previa a la roja, reservada para procesos eruptivos.

La entidad agregó que la actividad sísmica está relacionada con la actual emisión de columnas de gases y ceniza de más de 1.000 metros de altura.

Desde 2021 el volcán Puracé presenta cambios paulatinos en su actividad.

De entrar en erupción podría afectar a varias comunidades de indígenas y campesinos, así como a localidades como Popayán, capital del departamento del Cauca, según el SGC.