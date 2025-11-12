Sube a 12 el saldo de muertos por la explosión de un auto en India

La agencia antiterrorista de India encabezó el miércoles el tercer día de investigaciones sobre la explosión de un auto en la capital, cuyo saldo de muertos subió a 12, informó una fuente médica.

El primer ministro Narendra Modi calificó la explosión ocurrida la noche del lunes como una "conspiración" y prometió que los responsables enfrentarán a la justicia.

"Al día de hoy tenemos 12 muertos y más de 30 heridos" en la explosión, declaró a AFP el jefe médico del hospital LNJP, Ritu Saxena.

La misma fuente había informado previamente de ocho muertos y una veintena de heridos.

La policía aún no ha dado detalles de lo que causó la intensa explosión cerca del histórico Fuerte Rojo, un monumento emblemático en Nueva Delhi, la capital india de 30 millones de habitantes.

No obstante, las autoridades parecen privilegiar la tesis de que fue un atentado.

La Agencia Nacional de Investigación, responsable de tareas antiterroristas, está a cargo de las pesquisas de la explosión, ocurrida horas después de que la policía anunciara el arresto de una pandilla y la incautación de materiales explosivos y rifles de asalto.

La policía indicó que los integrantes de la pandilla están ligados a los grupo islamista Jaish e Mohamed, basado en Pakistán, y Ansar Ghazwat ul Hind, un grupo de Cachemira ligado a Al Qaida.

India tiene a ambas agrupaciones en su lista de organizaciones terroristas.

El ministro del Interior, Amit Shah, dijo que instruyó a la policía "darle caza a cada uno responsable de este incidente".