Sube a 54 el balance de muertos por el colapso de una escuela en Indonesia

El saldo de muertos por el colapso de una escuela islámica en Indonesia subió el lunes a 54, mientras continúa la búsqueda de al menos 13 desaparecidos, informaron las autoridades.

Para la mañana del lunes "hemos recuperado 54 víctimas muertas, incluyendo cinco cuerpos parciales", indicó a periodistas Yudhi Bramantyo, director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

El domingo se habían reportado 37 muertos en el accidente.

Parte de un edificio de varios pisos colapsó la semana pasada en la isla de Java cuando los alumnos se congregaban para las oraciones vespertinas.

El derrumbe de la escuela es el desastre más mortal de Indonesia en lo que va del año, señaló Budi Irawan, subjefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Investigadores intentan determinar la causa del derrumbe, aunque los primeros indicios apuntan a deficiencias en la construcción del edificio de varios pisos.