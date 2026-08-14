Supervivientes recuerdan el naufragio de un ferri de Zimbabue, que dejó 46 muertos

Un hombre que sobrevivió al naufragio de un ferri en el lago Kariba de Zimbabue declaró este jueves a la AFP que tuvo que ver, impotente, cómo la gente intentaba salvarse en esa tragedia, en la que murieron al menos 46 personas.

La embarcación, esencial para los lugareños y los vendedores de pescado en ese gran lago, volcó el martes.

El ferri transportaba a 114 pasajeros adultos, cinco tripulantes y un número indeterminado de niños, indicó en un comunicado la unidad de protección civil de Zimbabue. Según las autoridades, tenía autorización para transportar a 90 personas.

Se trata de una de las peores catástrofes ocurridas con un barco de pasajeros en el lago Kariba, situado en la frontera con Zambia y a más de 300 kilómetros al noreste de la capital, Harare.

"Gracias a Dios que una ola empujó la embarcación que se estaba hundiendo y conseguimos subirnos encima", declaró Chance Siyamavhu durante un funeral celebrado en la localidad costera de Kariba.

Según contó Siyamavhu, mientras estaba encaramado sobre la embarcación volcada, observó impotente cómo los pasajeros luchaban por sobrevivir.

"Cuando la embarcación zozobró, la mayoría de la gente se abalanzó para coger los chalecos salvavidas, pero la mayoría ni siquiera sabía cómo usarlos", dijo el hombre, de 45 años, a la AFP.

En la tragedia, perdió a siete familiares suyos y a su mejor amigo.

Este jueves, decenas de personas se reunieron frente a los ataúdes en el emotivo acto.

La policía, por su parte, anunció que el balance de muertos aumentó a 46.

Protección Civil informó que 77 personas fueron rescatadas, pero advirtió que podría haber pasajeros no contabilizados.

Los supervivientes afirman que le suplicaron al capitán que diera media vuelta cuando la embarcación empezó a hacer agua.

Anymore Chambati, un responsable de seguridad en la embarcación, dijo a la AFP que intentó repartir chalecos salvavidas cuando el barco empezó a hundirse.

"No conseguí entregar más de diez", dijo. "Los motores del transbordador se llenaron de agua debido a los fuertes vientos y finalmente dejaron de funcionar, salvo uno".

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