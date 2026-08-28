Tailandia advierte que los turistas "problemáticos" podrán ser expulsados

El gobierno tailandés advierte que los turistas "problemáticos" podrían ser expulsados del país, después de que este viernes entraran en vigor nuevas normas dirigidas a los extranjeros condenados por actividades ilegales.

"Los turistas o trabajadores extranjeros problemáticos que infrinjan la ley deben marcharse", escribió el jueves en las redes sociales el ministro de Turismo, Surasak Phancharoenworakul.

Las nuevas reglas que regulan la expulsión de extranjeros que ya han cumplido su condena fueron publicadas este viernes en el boletín oficial.

Estas normas abarcan delitos como la permanencia ilegal en el país tras la expiración de la visa, el empleo ilegal, las operaciones comerciales fraudulentas, el uso de documentos falsificados y los delitos castigados con al menos cinco años de prisión.

"Tailandia tiene una política de bienvenida a los extranjeros que desean viajar, trabajar o hacer negocios. Sin embargo, se ha observado que algunos extranjeros no actúan de acuerdo con la ley ni con las costumbres de nuestro pueblo", indica el texto.

Estas medidas fueron aprobadas en julio por el gobierno del primer ministro conservador Anutin Charnvirakul y tienen como objetivo "preservar los valores culturales tailandeses", según las autoridades.

Tailandia ya había decidido en mayo reducir el límite de estancia sin visado para turistas de más de 90 países de 60 a 30 días, con el objetivo declarado de combatir la delincuencia tras una serie de malos comportamientos.

Discusiones con conductores de tuk-tuk, acrobacias temerarias en motocicleta, actos sexuales en público y la operación ilegal de negocios son algunos de los incidentes que involucran a extranjeros y que son noticia en los medios locales casi todas las semanas.

Un español y una peruana figuraban entre los expulsados en mayo, tras ser sorprendidos manteniendo relaciones sexuales en público.

Recientemente estalló una polémica después de que el gerente francés de un pequeño parque natural en la isla de Koh Samui negara la entrada a israelíes en medio de amenazas de muerte y comentarios antisemitas.

Estos repetidos incidentes han avivado el debate público y han llevado a las autoridades a adoptar una postura más firme, a pesar de que el reino del sudeste asiático sigue dependiendo en gran medida del turismo, que representa más del 10% de su producto interno bruto (PIB).

Tailandia espera recibir aproximadamente 33,5 millones de turistas extranjeros en 2026, en comparación con los casi 33 millones del año pasado.