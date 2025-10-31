Tercera ceremonia de entierro de un ex rehén en Gaza

Entre pena y furia, la familia de Ofir Tzarfati enterró el jueves por tercera vez al joven secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, llevado a Gaza y luego muerto, constató un periodista de AFP.

Una pequeña caja con esos restos cubierta con una bandera israelí fue enterrada, antes de que su madre expresara su pena.

"Una vez más debo decir adiós por tercera vez. (...) No hay ningún dolor humano que sea comparable a esto", dijo Richelle Tzarfati, madre del ex rehén de la ceremonia.

"No hay ninguna madre en el mundo que tenga que estar tres veces ante la tumba abierta de de su hijo", agregó, cuando su familia y allegados procedían en la ceremonia funeraria en un cementerio en Kiryat Ata, cerca de Haifa (norte).

El lunes por la noche, el Hamás restituyó restos de un rehén que resultaron pertenecer a Ofir Tzarfati.

Dos veces antes, restos que le pertenecían fueron recuperados y enterrados.

Ofir Tzarfati tenía 27 años el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás que causó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según el balance establecido por la AFP a partir cifras oficiales.

Fue secuestrado en el festival de música Nova por atacantes palestinos y llevado a Gaza, como otros 250 rehenes provenientes de diferentes sitios en el sur de Israel.

Murió en Gaza, poco después del inicio de su cautiverio, y soldados israelíes trajeron una parte de su cuerpo en diciembre de 2023, y su familia pudo organizar un sepelio.

Otros restos del joven fueron recuperados y repatriados en marzo de 2024.

Los servicios medico-legales confirmaron que restos de un cuerpo entregados el lunes por el Hamás pertenecían a Ofir Tzarfati.