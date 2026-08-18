Tres heridos leves en un nuevo terremoto en la ciudad española de Granada

Un terremoto de magnitud 4,8 provocó este martes grietas en paredes y caídas de escombros en Granada, hiriendo levemente a tres personas, informaron las autoridades, tres días después de que un temblor ligeramente más fuerte sacudiera esta ciudad del sur de España.

El nuevo sismo se produjo hacia las 10H38 de la mañana (08H38 GMT) con epicentro en la localidad de Alhendín, a 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.

El temblor obligó a evacuar a los turistas que visitaban la Alhambra, que está "en revisión tras la actividad sísmica", explicó en X el patronato del popular conjunto monumental en Granada.

"La dirección del patronato evalúa las condiciones de seguridad y decidirá sobre el cierre o una posible reapertura" del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, agregó.

Tres personas resultaron heridas de levedad, entre ellas una niña que fue trasladada al hospital, indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se ubica Granada.

Los servicios de emergencia señalaron que recibieron más de 50 llamadas para informar de grietas y caídas de escombros.

Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

"Se ha caído todo, ha sido espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, una trabajadora de un laboratorio que se encontraba en un supermercado de Granada cuando se produjo el terremoto.

Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5,0 despertara a los vecinos de Granada pasada la 01H00 del sábado.

En ese momento no se reportaron heridos, aunque sí daños en edificios.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona", escribió en X este martes el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que pidió "máxima prudencia".