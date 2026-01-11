Tres muertos por avalanchas en los Alpes franceses

Tres esquiadores que estaban fuera de pista murieron el sábado en avalanchas en los Alpes franceses, anunciaron las autoridades locales.En la estación de esquí de Val-d'Isère, a unos kilómetros de la frontera italiana, dos franceses fueron sepultados bajo 2,5 metros de nieve.La alerta fue dada por personas de su grupo que se habían quedado en las pistas y estaban preocupados al notar que no regresaban.Los rescatistas no pudieron reanimarlos tras encontrarlos, según un comunicado de Val-d'Isère Tourisme.No llevaban detectores de víctimas de avalancha y solo pudieron ser localizados gracias a sus teléfonos celulares, según la misma fuente.En la estación de Arêches-Beaufort, a unos 60 kilómetros de Val-d'Isère, dos hombres que estaban fuera de pista fueron arrastrados por otra avalancha. Uno resultó gravemente herido y el otro falleció.El organismo de previsión Météo-France había advertido de un riesgo "fuerte" de aludes (nivel 4 de 5 en la escala europea de peligro) en los Alpes para el sábado y el domingo.