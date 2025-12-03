Trump arremete contra los migrantes somalíes: "No los queremos"

El presidente Donald Trump lanzó este martes una diatriba violenta contra Somalia, y afirmó que los migrantes del país africano no deberían ser bienvenidos a Estados Unidos.

Los acalorados comentarios de Trump llegan mientras se desarrolla un escándalo en el estado de Minesota (norte) donde, según la justicia, más de 1.000 millones de dólares fueron destinados a servicios sociales inexistentes, en gran parte mediante facturación falsa por parte de estadounidenses de origen somalí.

En Somalia "no tienen nada, solo andan por ahí matándose entre ellos", dijo Trump en una reunión de gabinete.

"Su país no sirve por una razón. Su país apesta y no los queremos en nuestro país", agregó.

Trump tiene un largo historial en menospreciar a las minorías y ganó prominencia política difundiendo teorías conspiratorias falsas como que el expresidente Barack Obama no nació en Estados Unidos, sino en Kenia.

El mandatario ha explotado a menudo temores de que la mayoría blanca podría perder poder político y cultural.

"Estamos en un punto de inflexión", dijo Trump en la reunión del gabinete.

"Podríamos ir en una dirección u otra, y vamos a ir en la dirección equivocada si seguimos aceptando basura en nuestro país".

Agregó que los somalíes-estadounidenses "no contribuyen con nada" y atacó a la congresista demócrata por Minesota Ilhan Omar, que nació en Somalia.

"Ilhan Omar es basura. Sus amigos son basura", dijo Trump.

Omar le respondió a Trump en X: "Su obsesión conmigo es inquietante. Espero que reciba la ayuda que necesita desesperadamente".

La semana pasada, Trump eliminó las protecciones de deportación de somalíes, que estaban vigentes en Estados Unidos desde 1991, cuando Somalia cayó en la anarquía.

Entretanto, fiscales investigan varios planes para robar dinero de los contribuyentes en Minesota, incluyendo grupos que afirmaron falsamente estar alimentando a niños durante la pandemia de covid-19.

Minesota es un estado históricamente demócrata, con tradición de aceptar refugiados. Allí se asienta la mayor comunidad somalí-estadounidense del país.

En Somalia el 70% de la población vive en una "pobreza multidimensional", según la ONU. El país africano se sumió en una guerra civil en la década de 1990 que llevó al colapso del Estado.