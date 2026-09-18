Trump prohíbe el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que prohibía el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Politico, a pocas semanas de unas difíciles elecciones legislativas.

Confrontado a una gran caída de su nivel de aprobación, Trump explicó que tomaba esa decisión contra esos tres medios como "como resultado de sus constantes (...) NOTICIAS FALSAS".

"¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América!", acusó el mandatario.

"Otros Medios de Noticias Falsas se sumarán" a esta prohibición, advirtió.

CNN afirmó que su cobertura era "justa y precisa" y estaba protegida por la Constitución estadounidense, y añadió que una prohibición "sería un ataque ilegal contra ese derecho fundamental protegido constitucionalmente".

Tras ese anuncio en su plataforma Truth Social, Trump recibió una vez más a periodistas en su Despacho Oval para un evento sobre precios de fármacos, y volvió a cargar contra la gran mayoría de los presentes, a los que tildó de "deshonestos".

"Creo que alguien tiene derecho a mantenerlos alejados si escriben historias falsas todo el tiempo", dijo.

- Amenazas e insultos -

Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política.

Las amenazas y los insultos a periodistas han sido habituales a lo largo de sus dos mandatos.

De 80 años de edad, el presidente entrará en enero en la segunda mitad de su mandato de cuatro años inmerso en una guerra con Irán que genera escaso apoyo en la población, preocupada en cambio por la economía y la inflación.

Su base política republicana, sin embargo, se muestra fiel a su estilo abrasivo.

Trump achaca desde hace años a medios como CNN de haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente.

Durante ese mandato le retiró el acceso al periodista Jim Acosta de la cadena televisiva, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso.

Acosta acabó abandonando CNN, como otros periodistas de la cadena.

A Trump también le irritó particularmente la cobertura periodística y la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.

Si bien Trump tilda a estos medios de "fakes news", esto no le impide responder regularmente llamadas telefónicas directas de periodistas, aunque de manera breve.

A su regreso a la Casa Blanca, su equipo de comunicación anunció que abría la sala de prensa a medios alternativos conservadores o a influencers sin experiencia en coberturas políticas.

El año pasado, vetó a Associated Press en algunos eventos debido a la decisión de la agencia de noticias estadounidense de seguir refiriéndose al "Golfo de México" y no al "Golfo de América", como había decretado Trump.

El presidente republicano ha demandado a diarios como el New York Times o el Wall Street Journal por montos multimillonarios.

En algunos casos tuvo éxito, como con CBS, que en octubre de 2024 aceptó pagarle una indemnización de 16 millones de dólares.

Pero en otros casos la justicia ha rechazado las demandas del multimillonario presidente.

La prohibición anunciada el viernes, si llegara a concretarse, "sería sencillamente inconstitucional" y sería anulada por la justicia, comentó Bruce Brown, presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa.

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.