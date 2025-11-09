Ucrania intenta recuperar la electricidad y la calefacción tras otra ola de ataques rusos

Ucrania trata este domingo de restablecer el suministro de electricidad y calefacción tras otra ola de ataques rusos a sus infraestructuras energéticas, que redujeron a cero su capacidad de generación.

Rusia ha intensificado sus ataques en los últimos meses y la madrugada del sábado lanzó de nuevo cientos de drones contra instalaciones energéticas en todo el país.

Los ataques interrumpieron el suministro de electricidad, calor y agua en varias ciudades, y la empresa estatal de energía Centerenergo dijo que su capacidad de generación "cayó a cero".

"Un número sin precedentes de misiles y una cantidad incalculable de drones —varios por minuto— atacaron las mismas plantas térmicas que habíamos restaurado tras el devastador ataque de 2024", indicó Centerenergo en un comunicado.

El operador estatal del sistema de transmisión eléctrica, Ukrenergo, señaló por su parte que el domingo tendrá que cortar la electricidad entre 08 y 16 horas al día en la mayoría de las regiones para llevar a cabo reparaciones.

La ministra de Energía ucraniana describió la noche del ataque como "una de las más difíciles" desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

"El enemigo infligió un ataque masivo con misiles balísticos, que son extremadamente difíciles de evitar. Es difícil recordar un número tan elevado de ataques directos a instalaciones energéticas desde el inicio de la invasión", declaró a la emisora local United News.

Los drones rusos también atacaron dos subestaciones nucleares en el oeste de Ucrania, que suministran energía a las plantas nucleares de Jmelnitski y Rivné, informó el ministro de Exteriores Andrii Sibiga.

"Rusia está poniendo deliberadamente en peligro la seguridad nuclear en Europa", afirmó el ministro en Telegram.

También instó a China e India, tradicionalmente grandes compradores de petróleo ruso, a presionar a Moscú para que detenga los ataques.

- ¿Invierno sin calefacción? -

La fuerza aérea ucraniana derribó 406 drones y nueve misiles del total de 458 drones y 45 misiles lanzados por Rusia durante la madrugada del sábado.

Los expertos temen que estos ataques obliguen a cortar la calefacción durante el invierno.

Rusia lleva atacando la red eléctrica y de calefacción durante casi cuatro años, desde que empezó la invasión, destruyendo gran parte de la infraestructura civil.

El ataque del sábado de madrugada fue el noveno ataque masivo a las infraestructuras de gas desde principios de octubre, según la compañía energética ucraniana Naftogaz.

Según un informe de la Escuela de Economía de Kiev, los ataques han obligado a detener la mitad de la producción de gas natural en Ucrania.

Por su parte, Ucrania sigue intensificando sus ataques a depósitos de petróleo y refinerías en Rusia con el objetivo de cortar las exportaciones energéticas, vitales para Moscú, y provocar escasez de combustible.

Este domingo, los ataques ucranianos a la infraestructura energética dejaron sin electricidad a más de 20.000 personas en varias regiones rusas fronterizas.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, señaló que "la red de suministro de electricidad y calefacción ha sufrido daños graves" en la capital regional, del mismo nombre.

Y en la región de Kursk, "se produjo un incendio en una de las plantas eléctricas del pueblo de Korenevo", cortando el suministro a diez localidades, anunció el gobernador Alexander Khinshtein en Telegram.

También se registró un incendio en una instalación de calefacción en la región meridional de Vorónezh, según el gobernador Alexander Gusev.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó haber derribado 44 drones en la región fronteriza de Briansk.