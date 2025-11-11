Nacionales

Mulino se reunió con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones

Mulino se reunió con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones
ML | El mandatario José Raúl Mulino y Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Redacción Web
11 de noviembre de 2025

Este martes, 11 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino junto a ministros de Estado, recibieron a Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

“Tuvimos una gran conversación que abre nuevas rutas de inversión para Panamá y la región”, manifestó el mandatario en su cuenta de X, tras el encuentro.

Mulino destacó que “Panamá es un socio confiable y estratégico. Seguiremos trabajando para que esa inversión internacional se traduzca en más empleo, desarrollo y bienestar para nuestra gente”.

Tags:
reunión
|
Banco Europeo de Inversiones
|
presidente Mulino
|
TE PUEDE INTERESAR