Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Fuertes explosiones en Teherán -

Potentes explosiones sacudieron el viernes por la noche la capital iraní, informó un periodista de AFP.

- USD 10 millones -

Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.

"Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo", señaló el Departamento de Estado.

- Carreras de F1 canceladas -

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita serán cancelados o aplazados debido a la guerra en Oriente Medio, indicó a AFP una fuente.

El GP de Baréin está programado el fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita debía celebrarse una semana después.

- Bolsas en rojo, el petróleo alrededor de los USD 100 -

Los precios del barril de petróleo se sitúan ligeramente por encima de los 100 dólares y las bolsas retrocedieron en la segunda semana de conflicto.

- 7.600 bombardeos en Irán -

Israel afirmó que ha realizado 7.600 bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero y 1.100 en Líbano, donde el ejército israelí lleva a cabo desde el 2 de marzo una campaña contra el movimiento islamista Hezbolá, aliado de Teherán.

- 111 drones -

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) indicó por su parte que ha derribado 111 drones enemigos "de diferentes tipos" desde el inicio de la guerra desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel.

- "Larga confrontación" -

El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, afirmó que su grupo está preparado para una "larga confrontación" con Israel.

"Esta es una batalla existencial, no una batalla limitada o simple", señaló, antes de añadir que no dejará que Israel "erradique" a su movimiento.

- Más de 700 muertos en Líbano -

El número de muertos por los ataques de Israel contra Líbano asciende a 773, incluidos 103 niños, y los heridos ya suman 1.933, informó el ministerio de Salud.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó un llamamiento para reunir 325 millones de dólares en ayuda humanitaria para apoyar a Líbano en la crisis de desplazados provocada por la guerra.

- Explosiones en Tel Aviv -

Varias explosiones sacudieron este viernes Tel Aviv, en el centro de Israel, donde sonaron las sirenas de alerta, informaron periodistas de la AFP después de que el ejército israelí señalara disparos de misiles desde Irán.

Las explosiones se oyeron hasta Jerusalén, a unos 70 kilómetros de Tel Aviv.

- Mantenerse fuera de la guerra -

"Mantener a nuestro país lejos de esta hoguera es nuestra principal prioridad", afirmó el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan.

"Estamos actuando con prudencia contra complots, trampas y provocaciones que buscan arrastrar a nuestro país en la guerra", dijo, y abogó por respuestas "apropiadas y prudentes".

- Putin está ayudando "un poco" a Irán -

El presidente estadounidense, Donald Trump, piensa que su homólogo ruso, Vladimir Putin, está ayudando a Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

"Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piense que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿no?", dijo Trump en una entrevista con Fox News Radio.

- Jamenei "herido y probablemente desfigurado" -

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está "herido y probablemente desfigurado", declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en rueda de prensa.

"Sabemos que el nuevo supuesto -y no tan supremo- líder está herido y probablemente desfigurado", afirmó.

- Trump: el régimen iraní caerá "pero quizás no inmediatamente"

El presidente estadounidense espera que el pueblo iraní se alce para reemplazar a su gobierno tras los ataques militares estadounidenses e israelíes, pero no cree que ocurra inmediatamente.

"Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande... Sucederá, pero quizás no inmediatamente", dijo Trump a Fox News Radio.

- Irán promete dar "una lección memorable" a EEUU e Israel -

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghai, aseguró que su país "daría una lección memorable" a Estados Unidos e Israel tras la ofensiva conjunta de ambos países contra la república islámica, que ha desencadenado una guerra en Oriente Medio.

"No podemos aceptar que los estadounidenses hablen dios del centro de la urbe a evacuar la zona "inmediatamente" en previsión de ataques.