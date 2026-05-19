Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Irán advierte de "nuevos frentes" si EEUU reanuda los ataques -

El ejército iraní declaró este martes que abrirá "nuevos frentes" si Estados Unidos retoma sus ataques.

"Si el enemigo comete la estupidez de caer de nuevo en la trampa de los sionistas y cometer una nueva agresión contra nuestro querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él", declaró el portavoz del ejército, Mohamad Akraminia, citado por la agencia de noticias iraní Isna.

Desde el 8 de abril, se están llevando a cabo conversaciones para intentar hallar un acuerdo pero las posiciones de ambas partes están muy alejadas, sobre todo en lo tocante al programa nuclear iraní.

- Catar dice que las negociaciones EEUU-Irán necesitan "más tiempo" -

Catar declaró que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán, requieren "más tiempo" para alcanzar un acuerdo, un día después de que Donald Trump anunciara que pospuso unos ataques previstos para dar una oportunidad al proceso.

Trump afirmó el lunes que había renunciado a un ataque contra Irán previsto para el día siguiente, a petición de líderes de países del Golfo, entre ellos Catar.

- Kurdos iraníes en el exilio desmienten tráfico de armas hacia Irán -

Tres de los principales movimientos kurdos iraníes en el exilio en el norte de Irak negaron haber intentado meter armas estadounidenses en Irán, algo de lo que les había acusado la víspera los Guardianes de la Revolución iraníes.

El ejército ideológico de la República Islámica anunció el lunes que había atacado, en territorio iraní, a grupos "radicados en el norte de Irak" cuando "trataban de meter en el país un importante cargamento de armas y de municiones estadounidenses".

- Ejército de Israel llama a evacuar 12 pueblos del sur de Líbano -

El ejército israelí llamó a evacuar doce pueblos del sur de Líbano, de cara a nuevos ataques contra el movimiento proiraní Hezbolá pese al alto al fuego en vigor.

"Las violaciones reiteradas del acuerdo de cese el fuego por parte de Hezbolá obligan al ejército israelí a operar", escribió en su cuenta de X el portavoz del ejército, Avichay Adraee, días después de representantes israelíes y libaneses conversaran en Washington y de que se anunciara que se prolongaba la tregua.

- Cae el precio del petróleo -

Los precios del petróleo cayeron después de que Donald Trump dijera el lunes que había anulado un ataque contra Irán, alegando un desarrollo "muy positivo" en las conversaciones con Teherán.

Hacia las 11H00 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, caía 1,1%, a 110,90 dólares; y el de West Texas Intermediate (WTI), perdía 0,5%, a 108,10 dólares.

- Trump resalta un "desarrollo muy positivo" con Irán -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el lunes un "desarrollo muy positivo" en las conversaciones con Irán. Dijo que aliados en Oriente Medio le habían dicho que "están muy cerca de llegar a un acuerdo" que dejaría a Irán sin armas nucleares.

Más temprano anunció que había renunciado a un ataque contra Irán previsto para el martes, en respuesta a una petición de líderes de países del Golfo.

Sin embargo, añadió que Estados Unidos está preparado para lanzar un "ataque total, a gran escala contra Irán, de manera inmediata, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable", según un mensaje publicado en su red Truth Social.

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