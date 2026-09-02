Un accidente de autobús deja 22 muertos y 28 heridos en el Sinaí egipcio

Un accidente de autobús en la península del Sinaí, en Egipto, dejó 22 muertos y 28 heridos el miércoles, según un nuevo balance del Ministerio de Sanidad.

Diez jordanos figuran entre las víctimas, informó la cadena pública jordana Al Mamlaka, que precisó que el vehículo transportaba a un total de 43 personas, de las cuales 22 eran ciudadanos jordanos.

El accidente se produjo en la carretera que une las localidades turísticas de Dahab y Nuweiba. Veinte ambulancias fueron enviadas al lugar para evacuar a los heridos y prestarles los primeros auxilios, añadió el ministerio egipcio. El balance anterior era de 16 muertos.

No se han dado a conocer las causas.

Imágenes de AFP muestran el autobús volcado y escombros esparcidos a lo largo de la carretera.

La región es un destino turístico conocido por su biodiversidad marina, sus paisajes naturales y sus rutas de senderismo.

Este tipo de accidentes son frecuentes en Egipto y suelen atribuirse a comportamientos peligrosos al volante y al mal mantenimiento de los vehículos y las carreteras.

El año pasado, cerca de 6.000 personas murieron en todo el país, según la agencia egipcia de estadística.

El mes pasado, al menos 18 personas, en su mayoría adolescentes, fallecieron en un accidente entre dos camionetas que transportaban a trabajadores agrícolas en el norte de Egipto.