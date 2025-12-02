Un afgano es arrestado en Texas por amenaza de atentado suicida

Un hombre afgano fue arrestado en Texas por amenazar con fabricar una bomba para realizar un atentado suicida, informó el martes el gobierno de Donald Trump, en momentos que el mandatario promete duras restricciones contra los migrantes de Afganistán tras un tiroteo mortal.

Mohammad Dawood Alokozay, de 30 años y residente de Fort Worth, presuntamente realizó las amenazas en un video del 23 de noviembre que compartió en TikTok, X y Facebook, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

En el video, Alokozay presuntamente elogia a los talibanes y amenaza con perpetrar un atentado suicida contra estadounidenses.

"Gracias a los informes públicos sobre un video amenazante en línea, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI detuvo a este individuo antes de que pudiera cometer un acto violento", sostuvo Joseph Rothrock, agente especial a cargo del FBI en Dallas.

La Fiscal General estadounidense Pamela Bondi detalló que Alokozay "llegó a Estados Unidos durante el gobierno de (el demócrata Joe) Biden y, como se alega, declaró explícitamente que vino aquí para matar ciudadanos estadounidenses".

No se detalla la fecha de la detención, pero Alokozay enfrenta hasta cinco años de prisión si es declarado culpable de realizar la amenaza.

El arresto de Alokozay se produce una semana después del tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington que dejó a una soldado de la Guardia Nacional fallecida y a otro gravemente herido.

El ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado en relación con el ataque.

Lakanwal había formado parte de una "fuerza asociada" respaldada por la CIA que luchaba contra los talibanes en Afganistán y entró en Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021.

El gobierno de Trump decidió pausar las decisiones de asilo durante un largo periodo por el tiroteo. "No queremos a esa gente", declaró Trump en redes sociales.

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció que su agencia "frenó todas las decisiones de asilo" hasta que el gobierno pueda "garantizar que cada extranjero sea evaluado y examinado al máximo grado posible".