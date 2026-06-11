Un alcalde francés condena una pancarta que pide la deportación de extranjeros

El alcalde negro del mayor suburbio de París expresó este jueves su indignación tras la aparición de una pancarta en la catedral de la localidad en la que se pedía la deportación masiva de personas extranjeras o de origen extranjero.

La ciudad obrera de Saint-Denis, al norte de la capital francesa, acoge a muchas personas de origen inmigrante, y el nuevo alcalde, Bally Bagayoko, y su equipo han sido objeto de comentarios racistas desde su elección en marzo.

El jueves por la mañana apareció una pancarta colgada en la fachada de la famosa basílica de la ciudad, donde están enterrados los reyes y reinas de Francia, con la palabra "remigración", un concepto de extrema derecha que aboga por la deportación masiva de personas de origen extranjero.

"Reafirmamos nuestro legado a pocos pasos de la tumba de Carlos Martel, el hombre que, en 732, puso fin a la invasión árabe-musulmana de nuestras tierras", declaró un portavoz de un grupo de extrema derecha en un video difundido en redes sociales.

Al líder Carlos Martel, enterrado en el interior de la basílica de Saint-Denis, se le atribuye haber impedido la conquista árabe de Europa occidental.

Bagayoko, un francés nacido de padres malienses en este suburbio de unos 150.000 habitantes, calificó el acto de "odio" y consideró que los comentarios del video eran "muy graves".

El político de extrema izquierda, de 52 años, declaró a la AFP por teléfono que su ciudad era un objetivo porque "encarna lo que los racistas odian".

Es "una ciudad dueña de su historia, la ciudad de los reyes y reinas de Francia (...) y una ciudad fruto de la mezcla migratoria a lo largo de muchos años", afirmó.

Bagayoko, que ha sido objeto de desinformación y comentarios racistas desde su elección, señaló que su oficina presentaría una denuncia judicial.