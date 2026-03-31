Un ataque con drones deja tres heridos en una escuela y daños en un importante puerto ruso

Un ataque con drones contra el noroeste de Rusia causó tres heridos en una escuela y daños en el puerto de Ust-Luga, ubicado en el Báltico y crucial para las exportaciones rusas de hidrocarburos, informaron este martes las autoridades.

Alexander Drozdenko, gobernador de Leningrado, región situada a varios cientos de kilómetros del frente y cuya capital es San Petersburgo, informó que la defensa antiaérea rusa derribó 38 drones durante la noche.

No especificó su origen, pero Ucrania envía cada noche decenas de drones hacia Rusia en respuesta a los bombardeos diarios de su territorio por parte del ejército del Kremlin desde hace más de cuatro años, especialmente contra infraestructuras energéticas.

"Hay daños en el puerto de Ust-Luga", añadió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram.

Este emplazamiento en el golfo de Finlandia, clave para las exportaciones rusas de fertilizantes, petróleo y carbón, ya ha sido blanco de ataques en los últimos días.

El gobernador precisó que la caída de restos de los drones interceptados dañó tres edificios residenciales y dos aulas de una escuela de la zona, lo que dejó tres lesionados, entre ellos dos niños.

Según la agencia estatal Tass, se cancelaron unos 50 vuelos en el aeropuerto de San Petersburgo, la segunda ciudad del país.