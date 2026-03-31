Ombudsman culmina su cargo mientras se elige a su sucesor

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inició ayer las entrevistas a los 35 aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo, en un proceso que coincide con la culminación del periodo del actual titular, Eduardo Leblanc.

Leblanc, quien busca la reelección, fue electo el 7 de abril de 2021 y tomó posesión el 22 de ese mismo mes, lo que lo mantiene en el cargo hasta hoy, 31 de marzo.

Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión, explicó que las entrevistas se realizan según el orden establecido en la lista de postulados. Cada aspirante dispone de cinco minutos para su exposición inicial y de diez minutos para el periodo de preguntas y respuestas.

Durante el inicio de la jornada de ayer, se conoció que el licenciado Rubén Darío Frías Ortega declinó su postulación a Defensor del Pueblo. La decisión la fundamentó indicando que, en este momento, “no le es posible asumir con la dedicación y el compromiso pleno el cargo”.

Las entrevistas iniciaron desde las 9.30 de la mañana en el Salón Azul. Los primeros cinco aspirantes que comparecieron fueron: Johana Patricia Díaz, quien indicó que actualmente labora en el Ministerio de Economía y Finanzas; Bori Corcho Díaz, con más de 20 años de experiencia en el sector público; Luis Ortiz, licenciado en Administración Pública; Esperanza Ruiz; y Anaí Quintero, quien cuenta con experiencia previa en la Defensoría del Pueblo. La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Angela Russo, el actual Defensor, Leblanc, la exlegisladora Gloria Young y Jorge Zúñiga, también figuran entre los candidatos al cargo de Defensor del Pueblo, para el periodo 2026-2031.