Un ataque con drones deja tres muertos en Rusia y un niño muere en un bombardeo en Ucrania

Un ataque con drones alcanzó un edificio residencial en la región rusa de Vladimir, donde tres personas murieron, informó el martes el gobernador regional.

"Drones enemigos atacaron infraestructura civil en nuestra región", declaró en Telegram el gobernador de Vladimir, Aleksandr Avdeev.

Indicó que murieron dos adultos y su hijo nacido en 2014, mientras que su hija, de cinco años, fue hospitalizada con quemaduras.

En tanto, un niño murió y cinco personas resultaron heridas por ataques rusos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, informó el jefe de la administración regional, Oleksandr Ganzha.

"Un niño de 11 años murió. Dos mujeres de 31 y 61 años y un hombre de 31 años fueron hospitalizados" en la ciudad de Pokrovska, agregó Ganzha. Otros dos hombres fueron heridos en Pavlograd.