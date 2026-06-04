Un ataque por robo de ganado deja 15 muertos en Sudán del Sur

Un ataque vinculado al robo de ganado en Sudán del Sur dejó al menos 15 muertos, incluidos seis niños, y 22 heridos, informaron el miércoles autoridades.

Los robos de ganado son habituales en Sudán del Sur, un país del este de África asolado por la extrema pobreza, la corrupción y la inseguridad. La ONU advirtió la semana pasada que 7,2 millones de personas en el país necesitan ayuda alimentaria urgente.

El ataque ocurrió el martes en Padang Payam, en el estado de Unidad (norte).

El gobernador Joseph Manytuil atribuyó el asalto a delincuentes armados procedentes del área de Ruweng, una de las más violentas del país. Además de las personas fallecidas y heridas, el ataque dejó unas 40 reses muertas, añadió en un comunicado en el que hizo un llamado a la calma.

Al menos 169 personas fueron asesinadas por atacantes armados en marzo en Ruweng.

Sudán del Sur ha estado sumido en la guerra civil durante buena parte de su existencia desde la independencia de Sudán en 2011, avivada por tensiones comunitarias, especialmente entre los grupos dominantes dinka y nuer.

La violencia se ha intensificado desde diciembre en varias regiones del país, donde las fuerzas gubernamentales del presidente sursudanés Salva Kiir, y milicias de su rival Riek Machar se enfrentan militarmente tras el fracaso de un acuerdo de reparto de poder hace más de un año.

La dimensión étnica —los dinka con Kiir, los nuer con Machar— suele estar presente en estos combates.

Un informe de seguridad interna publicado el miércoles y consultado por la AFP alerta sobre la movilización de jóvenes para robos de ganado en el estado de Jonglei, escenario de los enfrentamientos más violentos entre las fuerzas gubernamentales y la oposición en los últimos tiempos.

Este informe advierte del riesgo de que esta violencia se extienda más allá de los conflictos relacionados con el ganado e implique a actores políticos y comunitarios más amplios.