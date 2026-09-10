Un bombardeo israelí en Gaza mata a una pareja y sus dos hijos, según un hospital

Un ataque israelí en Gaza mató este jueves a una pareja y sus dos hijos pequeños, informaron un hospital y fuentes de seguridad de ese territorio palestino devastado por la guerra entre el movimiento islamista Hamás e Israel.

"Los cuerpos de cuatro miembros de la familia Ahmad fueron recuperados en pedazos después de que un ataque israelí impactara una casa en la zona del Proyecto Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza", dijo un funcionario del hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, quien identificó a los niños como de 8 y 12 años.

El ejército israelí, contactado por la AFP, dijo que estaba verificando la información.

Una fuente de seguridad palestina de Gaza, que se encuentra bajo el control de Hamás, afirmó que aviones de combate israelíes atacaron después de la medianoche Beit Lahia y, por separado, el corazón del campamento de refugiados de Jabaliya.

Añadió que las fuerzas israelíes dispararon contra tiendas de campaña de personas desplazadas y ambulancias: "Israel continúa con sus violaciones en la Franja de Gaza", señaló.

En octubre del año pasado, Israel aceptó un alto el fuego negociado por Estados Unidos, pero desde entonces ha avanzado aun más hacia el interior de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido que no cesará su ofensiva contra Hamás, que lanzó el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra, y que no se retirará de Gaza hasta que ese grupo proiraní entregue todas sus armas.

Los ataques israelíes han causado la muerte de más de 1.300 personas desde que se anunció el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo el control de Hamás y cuyas cifras son consideradas en general confiables por la ONU.

El ejército del Estado hebreo ha confirmado cinco muertes entre sus filas durante el mismo período, así como el fallecimiento de un contratista civil.