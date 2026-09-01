Un coche bomba contra una estación de policía de Colombia deja un muerto y 11 heridos

Un coche bomba atribuido a la guerrilla del ELN explotó el lunes junto a un estación de policía de Colombia cercana a la frontera con Venezuela, y dejó un civil muerto, once heridos y parte del edificio destruido, según autoridades locales.

El ataque ocurrió cerca de la medianoche en el municipio Los Patios, del departamento del Norte de Santander, en medio de la peor ola de violencia en la última década en el país con la mayor producción de cocaína del mundo.

El hombre fallecido tenía 23 años y era de nacionalidad venezolana, dijo a Caracol Radio el coronel Jimmy Belalcázar, comandante de la policía local que atribuyó la colocación de la bomba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Entre los heridos hay dos policías. Uno de los uniformados tiene "mutilación" de la pierna izquierda y otro fue afectado por las "esquirlas" del explosivo, añadió.

Decenas de personas en motocicleta o a pie se detenían en la escena del atentado mientras el vehículo continuaba en llamas y rodeado de vidrios y muros rotos, registraron periodistas de la AFP.

El coche usado en el atentado fue hurtado y su color modificado para simular un taxi. Llevaba aproximadamente 80 kilos de explosivos y fue detonado de manera remota, según la policía.

Desde que llegó al poder el 7 de agosto, el presidente derechista Abelardo de la Espriella impone una línea dura para enfrentar a los grupos armados con el apoyo del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Más temprano el lunes el Ejército llevó a cabo el bombardeo más letal en años, que dejó 20 guerrilleros muertos en la Amazonía.

Los grupos armados han amenazado al nuevo gobierno con responder a los ataques de las fuerzas de seguridad.

El ELN, con más de 60 años de actividad, sostuvo negociaciones de paz con el pasado gobierno izquierdista de Gustavo Petro sin alcanzar ningún acuerdo.