Un convoy internacional llevará a Cuba "más de 20 toneladas" de ayuda humanitaria

Un convoy internacional que arribará a la La Habana el 21 de marzo y cuenta con el apoyo de la activista climática Greta Thunberg trasladará "más de 20 toneladas" de alimentos, medicinas y equipos de energía solar a la isla, sumida en una grave crisis económica, anunciaron este viernes sus organizadores.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la brusca suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.

"Más de 20 toneladas de alimentos, medicinas, equipos solares y suministros humanitarios llegarán a La Habana en barco, vuelo de carga y delegaciones de voluntarios de tres continentes", señalaron los organizadores de Nuestra América Convoy en un documento enviado a la AFP.

La ayuda incluye "más de 500.000 dólares en paneles solares y generadores, destinados a ayudar a suministrar energía a los hospitales y servicios esenciales cubanos en medio de la escasez de electricidad causada por las restricciones de combustible", precisaron los organizadores.

Asimismo, destacan "más de 400.000 dólares" en "equipo médico, medicamentos, alimentos básicos, (de) nutrición infantil y suministros de higiene".

El convoy, organizado por una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas, ya anunció que prepara para el día de su arribo a La Habana una gran actividad de solidaridad con Cuba sobre la costanera del malecón.

Thunberg, que participó en 2025 en la Flotilla Global Sumud (que significa resiliencia en árabe) organizada para llevar ayuda a Gaza desafiando el bloqueo marítimo de Israel, ha expresado más de una vez su apoyo al convoy, sin precisar si viajará a Cuba.

"La solidaridad internacional es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer frente a figuras imperiales como Trump y (el primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu", afirma Thunberg, en comunicado anterior de Nuestra América Convoy.