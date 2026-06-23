Un décimo aniversario del Brexit entre dudas de la población británica

Una parte importante de los británicos se pregunta todavía si fue acertada o no la decisión de salir de la Unión Europea (UE), derivada del referendo celebrado hace exactamente diez años.

Una encuesta reciente de YouGov, una de las principales compañías de sondeos de opinión de Reino Unido, mostraba que alrededor de un 56% de los consultados afirma que fue un error, alcanzando un 62% los que la tildan de fracaso.

"El referéndum del Brexit creó dos nuevas tribus políticas. Por un lado los partidarios de la salida (Leavers) y por otro los de la permanencia (Remainers). Diez años después, estas identidades siguen siendo muy fuertes y ampliamente arraigadas. Casi dos tercios de los británicos se identifican como Leavers o Remainers, y estos vínculos son a menudo más fuertes que la lealtad a los partidos políticos", explica, a la AFP, la catedrática de Instituciones Europeas y directora del Departamento de Gobierno de la London School of Economics (LSE), Sara Hobolt.

Hace diez años, un 51,9% de los votantes se mostraron favorables a una salida de la UE, mientras que un 48,1% se mostró contrario.

El décimo aniversario del referéndum del Brexit llega un día después del anuncio de la dimisión del primer ministro laborista, Keir Starmer, tras casi dos años de haber llegado al poder.

"El referéndum transformó lo que antes era una cuestión de política relativamente distante en una profunda división social y política. Esto también ha contribuido a la fragmentación y polarización que estamos observando en la política británica. Como resultado, Reino Unido está a punto de tener su séptimo primer ministro en poco más de una década", señala Sara Hobolt.

- Cambio en el gobierno -

Tras la próxima salida de Starmer como primer ministro, casi todas las predicciones colocan como su sucesor a Andy Burnham, del ala izquierda del laborismo.

Burnham, hasta ahora alcalde del Gran Mánchester, no se ha manifestado abiertamente sobre una vuelta inmediata a la UE, aunque algunas de sus declaraciones dejan entrever que consideró un error la salida.

En mayo, durante su campaña para ganar una elección parcial que le devolvería al Parlamento, el probable próximo primer ministro dijo a la cadena ITV que existe un "argumento a largo plazo" a favor de volver a ingresar en la Unión Europea.

Sin embargo, Burnham señaló que no iba a defender esa postura durante esas elecciones parciales en el noroeste de Inglaterra, que acabó ganando.

"La cuestión interesante es saber si Burnham querrá ir más allá que Starmer en su deseo de acercarse más a Europa o si, dado que representa a un distrito electoral que apoyó la salida de la Unión Europea, será más prudente", afirma a la AFP, Catherine Barnard, profesora de Derecho de la Unión Europea y Derecho del Trabajo en la Universidad de Cambridge.

En opinión de Catherine Barnard, todavía existe un profundo trauma en torno al Brexit y el voto sigue dividido.

- Debate de pros y contras -

"El debate sobre los pros y los contras de abandonar la Unión Europea continúa sin cesar. Las encuestas recientes muestran que la mayoría cree que el Brexit fue un error, pero eso no equivale necesariamente a un deseo de volver a ingresar", afirma Barnard.

"Si hoy se celebrara un referéndum, creo que la mayoría votaría por permanecer en la Unión Europea. El mundo es un lugar mucho más peligroso de lo que era en 2016. Creo que la gente se sentiría más segura dentro del paraguas de la UE", añade la profesora de Cambridge.

Según Jonathan Portes, profesor de Economía y Políticas Públicas en el King's College de Londres, "el Brexit ha sido un fracaso tanto económico como político".

"Como predijeron casi todos los economistas, ha causado un daño significativo a la economía del Reino Unido. El aumento de las barreras comerciales con la UE ha perjudicado a las empresas británicas y ha elevado los precios para los consumidores británicos, además de reducir la inversión, tanto nacional como extranjera", señala.

En este sentido, Richard McKenna, director general de Provender Nurseries, empresa británica de horticultura y vivero de plantas, en el sureste de Inglaterra, afirma a la AFP que "no ha habido ganadores en estos diez últimos años. La economía ha sufrido y la gente también ha sufrido".

"Lo que espero es volver a la situación anterior al referéndum: un transporte sin fricciones, trabajar con nuestros socios europeos, derribar las fronteras, eliminar las restricciones y colaborar juntos en lugar de trabajar unos contra otros", añade.