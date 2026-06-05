Un dron marino ucraniano estalla en un puerto de Rumania sin causar víctimas

Un dron marino ucraniano explotó el viernes en un puerto de Rumania en el mar Negro sin causar víctimas, afirmaron las autoridades de este país miembro de la OTAN y la Unión Europea.

La semana pasada, las autoridades rumanas denunciaron que un dron ruso hirió a dos personas tras chocar contra un edificio residencial cerca de la frontera con Ucrania.

Ese fue el incidente más grave en este país desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, periodo en el que Rumania ha reportado decenas de violaciones de su espacio aéreo de las que acusa a Moscú.

En esta ocasión, el Ministerio de Defensa afirmó que el dron naval explotado en el puerto de Constanza era "del tipo usado en la guerra de Ucrania".

"Se autodestruyó alrededor de las 10h30 de la mañana (07:30 GMT) sin causar víctimas", agregó.

La embajada rusa en Bucarest denunció de inmediato que el aparato era de origen ucraniano y Kiev lo confirmó posteriormente.

Según la Marina ucraniana, el dron naval fue desviado de su ruta por interferencias electrónicas rusas, "perdió el control y terminó cerca de la costa de Rumania".

El presidente rumano, Nicusor Dan, afirmó en X que el incidente representa "las consecuencias directas de la guerra de agresión lanzada por Rusia contra Ucrania".