Un dron ucraniano alcanza una región ártica de Rusia, a casi 3.000 km de la frontera

Un dron ucraniano provocó un incendio en una instalación industrial de la región ártica rusa de Yamal el miércoles, a unos 2.800 kilómetros de la frontera con Ucrania, informaron las autoridades.

El medio de comunicación ruso Mediazona informó que el ataque fue el de mayor alcance registrado contra territorio ruso desde que Moscú lanzó su ofensiva contra Ucrania en 2022.

"Hoy fue repelido un ataque con drones contra una instalación industrial en Novy Urengoy. Los restos del dron provocaron un incendio", declaró en Telegram el gobernador de la región rusa de Yamalo Nenets, Dmitri Artiujov.

"No hubo muertos ni heridos. Se están determinando el alcance y la naturaleza de los daños", añadió.

Las fuerzas especiales ucranianas confirmaron en Telegram haber "llevado a cabo el ataque más profundo en territorio ruso desde el inicio de la guerra" y afirmaron haber alcanzado "a dos gigantes de la industria rusa del condensado de gas".

"Para alcanzar sus objetivos, los drones de las fuerzas especiales recorrieron más de 3.000 kilómetros. Hasta hoy, esta zona era considerada una retaguardia completamente segura" para Rusia, añadieron.

Novy Urengoy, ciudad de unos 100.000 habitantes, se encuentra justo al sur del círculo polar ártico de Rusia.

La empresa armamentística ucraniana Fire Point afirmó en una publicación en redes sociales que el dron "recorrió más de 3.300 kilómetros y alcanzó con éxito el objetivo".

Artem Zhoga, representante del Kremlin para los Urales, afirmó que se trata del primer ataque que alcanzaba la zona ártica de su región.

Ucrania intensificó en los últimos meses sus ataques de largo alcance contra Rusia, en represalia por los bombardeos diarios rusos contra localidades y ciudades ucranianas.

Mediazona informó que el ataque parecía tener como objetivo una instalación energética, citando información de inteligencia ucraniana procedente de fuentes abiertas.