Un fabricante de drones ruso, herido por la explosión de un coche

El director ejecutivo de una fábrica rusa de drones quedó gravemente herido por la "explosión de un coche", anunció este miércoles la prensa estatal, en lo que parece el segundo intento de asesinato en días de un responsable de defensa en Rusia.

Vladimir Tkachuk, de 35 años, es el director ejecutivo (CEO) de Uraldronzavod, una empresa fabricante de drones con sede en Ekaterimburgo.

De acuerdo con el diario ruso Kommersant, su automóvil Mercedes explotó en la localidad de Bolshoi Istok, a las afueras de Ekaterimburgo.

Las circunstancias del incidente y el momento en que tuvo lugar no estaban claras de inmediato.

"Vladimir Tkachuk resultó herido en la explosión de un coche. Se encuentra en cuidados intensivos en estado grave, y los médicos luchan por su vida", apuntó a su vez la agencia rusa de noticias TASS, que citó a una fuente de los servicios de emergencia.

Imágenes publicadas en redes sociales en Rusia supuestamente mostraban el chasis calcinado del coche de Tkachuk, rodeado de escombros carbonizados.

La firma Uraldronzavod es conocida por producir la familia de drones "Upyr", de pilotaje con visión remota (FPV, en inglés) que Rusia utiliza en operaciones en Ucrania.

Tkachuk, que fundó la empresa en 2023, ya había sido fotografiado mostrando sus drones al presidente ruso, Vladimir Putin.

Ucrania ha atacado individualmente a diversas figuras de la defensa y el aparato militar rusos desde que Moscú envió tropas a Ucrania en febrero de 2022.

La semana pasada, el director y fundador de otro fabricante ruso de drones resultó herido en un tiroteo, en un incidente que los fiscales describieron como un "intento de asesinato".