Un gurú acusado de matar de hambre a 191 adeptos en Kenia, declarado culpable de todos los cargos

Un tribunal de Kenia declaró culpable este lunes a un gurú que se autoproclamó predicador y a sus cómplices, acusados de haber asesinado a 191 adeptos, en su mayoría niños, en el marco de una macabra secta que incitaba a la inanición.

Cientos de cadáveres han sido descubiertos desde 2023 en la localidad costera de Malindi, en lo que se conoció como la "masacre del bosque de Shakahola", una de las peores tragedias relacionadas con sectas a nivel mundial.

"Estoy convencido de que la fiscalía ha demostrado la culpabilidad de los 29 acusados por el asesinato de 190 niños y un adulto", afirmó el juez en un tribunal de Mombasa, a orillas del océano Índico.

Paul Nthenge Mackenzie, un extaxista que se autodenominaba pastor, y sus cómplices se declararon inocentes de 191 cargos de homicidio en 2024. El gurú fue acusado de haber incitado a sus seguidores a ayunar hasta la muerte para "conocer a Jesús".

En los tres años transcurridos desde el siniestro hallazgo, se han desenterrado más cuerpos de niños, mujeres y hombres en los alrededores, elevando el total de víctimas a más de 400.

Durante la audiencia estuvieron presentes familiares de las víctimas, muchos de los cuales viajaron a Mombasa desde comunidades rurales situadas a lo largo de la costa.

Francis Wanje, de 62 años, perdió a ocho miembros de su familia, entre ellos a su hija y a dos nietos.

"Este es un día muy, muy importante para mí", declaró a la AFP antes de que comenzara la sesión.

"Esperamos un fallo que sirva de lección para toda la sociedad, para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder", dijo, expresando su indignación por lo que denunció como inacción inicial del gobierno.

El caso conmocionó a los kenianos, muchos de los cuales han pedido regulaciones más estrictas en materia de religión.

Mackenzie también negó los cargos por "terrorismo" y homicidio culposo, en otros casos distintos.

Durante el juicio, la corte escuchó a más de 120 testigos sobre los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en el complejo de 325 hectáreas ubicado en el bosque de Shakahola, donde el gurú predicaba.

- Una "jerarquía estructurada de muerte" -

La fiscalía alega que Mackenzie "inició y dirigió" el ayuno extremo, afirmando que existía una "jerarquía estructurada de muerte" en la que primero fallecían los niños, luego los adolescentes, las mujeres y, por último, los hombres.

Las autopsias revelaron que la mayoría de las víctimas murieron de hambre, mientras otros, incluidos niños, habrían sido estrangulados, golpeados o asfixiados.

Mackenzie fue detenido en abril de 2023, después de que algunos seguidores fueran rescatados gracias a un grupo defensor de los derechos humanos que alertó a las autoridades.

La operación policial posterior sacó a la luz cientos de fosas comunes poco profundas. Las excavaciones tuvieron que ser suspendidas temporalmente ante el creciente número de cuerpos descubiertos, ya que las morgues locales se quedaron sin espacio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia informó en 2024 que el número de muertos ascendía a 429. Hasta la fecha, algunas víctimas siguen sin ser identificadas.

En enero, Mackenzie fue acusado por el hallazgo de otros 52 cadáveres en una aldea cercana.

Este autoproclamado pastor, con antecedentes de extremismo, eludió a las autoridades durante años.

En 2003, fundó la Iglesia Internacional de las Buenas Noticias y estableció sucursales en Nairobi y a lo largo de la costa de Kenia, que atrajeron a miles de fieles antes de que, según él, decidiera cerrarla en 2019.

Fue detenido en 2017 por cargos de "radicalización", fue absuelto y luego detenido nuevamente en 2019 en Shakahola, tras la muerte de dos niños, pero fue liberado bajo fianza.