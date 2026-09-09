"Un infierno": los padres de los surfistas asesinados en México declaran en el juicio

"Un infierno", "un vacío en nuestras vidas", "dolor", "orgullo": padres de los surfistas asesinados en México declararon el martes en el segundo día del juicio contra sus presuntos homicidas.

Martin Robinson fue el primero llamado a declarar por la fiscalía en calidad de "covíctima", constató un periodista de la AFP en la sala. Es el padre de Jake y Callum Robinson, australianos de 30 y 33 años, y asesinados a tiros en 2024 junto a su amigo, el estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30.

El crimen ocurrió en Ensenada, un paraíso del surf, y causó indignación internacional.

La madre de Rhoad, Page, testificó también como afectada en este juicio contra tres mexicanos, acusados de matarlos en medio de un intento de robo.

"Es un infierno", dijo Robinson en el estrado. "Es difícil para un padre perder a un hijo, y nosotros perdimos a dos hijos".

Su esposa Debra también tenía previsto declarar pero la fiscalía desistió al final de oír su testimonio.

Rhoad relató por su parte que los fiscales le indicaron que las víctimas recibieron tres disparos cada una, incluidos tiros en la cabeza.

"Para mí parece una ejecución", dijo tras agradecer poder hablar en el juicio. "Es como estar sentado en una silla de tres patas: tienes que esforzarte constantemente por mantener el equilibrio".

"Extraño a mi hijo todos los días y no sé si alguna vez podré recuperar el equilibrio", añadió.

Robinson relató cómo tuvo que reconocer los cuerpos de sus hijos: el de Callum gracias a un tatuaje que tenía en el antebrazo; Jake fue más complicado y se necesitaron fotografías.

También relató las posesiones de sus hijos, incluida una camioneta, relojes, cadenas de oro y celulares. La novia del principal sospechoso, alias "El Kekas", fue condenada a 20 años de cárcel por instigar el robo. "Traen buen teléfono y buenas llantas", dijo en su momento esta joven de 23 años.

En el primer día del juicio, el lunes, declaró un testigo del crimen y su madre, expareja del "Kekas".

"Sus asesinatos dejaron un vacío en nuestras vidas", dijo Robinson. "Sentimos no solo dolor, sino también orgullo por quienes fueron".

El juicio debe extenderse hasta finales de septiembre. En el tercer día se prevé que declare la viuda de Rhoad, Natalie.