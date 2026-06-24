Un juez de EEUU prohíbe al gobierno de Trump detener migrantes en los juzgados

Un juez federal de California determinó que el gobierno del presidente Donald Trump no puede arrestar migrantes en los tribunales de Estados Unidos.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, los agentes de Seguridad Nacional han adoptado la táctica de esperar afuera de los tribunales de inmigración y detener a las personas cuando salen de sus audiencias de asilo.

Faltar a una audiencia en un tribunal de inmigración es un delito en algunos casos y puede, por sí mismo, implicar riesgo de deportación. Esto deja a muchos sin otra opción que acudir a la audiencia y enfrentar el arresto.

El juez de distrito P. Casey Pitts dictaminó el martes que esta política viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la calificó de "arbitraria y caprichosa".

Pitts afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) "no proporcionaron explicaciones razonadas para sus acciones", y agregó que su presencia en las salas de audiencia tenía un efecto "disuasorio".

James Percival, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, criticó el fallo, y dijo que un extranjero con orden de deportación emitida por un juez de inmigración debería ser tratado igual que un acusado condenado por un delito.

"Que un juez de distrito ordene lo contrario supone un activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas", dijo en X.

Trump ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo para endurecer las medidas contra extranjeros sin papeles, alegando que Estados Unidos está siendo invadido por criminales.