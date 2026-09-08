Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial

Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada por un enorme esquema de fraude que sacude el país a menos de un mes de las presidenciales.

La crisis se originó la semana pasada, cuando se publicó un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes en los que pedía ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.

Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.

En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haber espiado ilegalmente sus propias actuaciones como juez mediante informes de inteligencia secretos.

En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de "gravísima" la vigilancia de la que fue objeto y comparó el episodio con la novela distópica "1984", de George Orwell.

El magistrado decidió "la suspensión preventiva" del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.

Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que consideró una violación a la independencia judicial.

Los informes citados por Mendonça fueron publicados por su colega, el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a Mendonça de "abuso de autoridad".

El inédito pulso en el máximo tribunal se agrava a menos de un mes de los comicios de octubre, en los que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva buscará su reelección ante el candidato de la derecha Flávio Bolsonaro.

El presidente de la corte suprema, Luiz Edson Fachin, deberá decidir cómo avanzar con el caso Master próximamente.