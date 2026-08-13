Un jurado de EEUU concede 29 millones de dólares a una familia víctima de un Boeing 737 MAX

Un jurado estadounidense condenó a Boeing a pagar 29 millones de dólares de indemnización a la familia de un ingeniero irlandés de la ONU que murió en el accidente de un 737 MAX 8 en 2019, anunció el miércoles un portavoz del tribunal.

La demanda civil fue presentada por la familia de Michael "Mick" Ryan, una de las 157 personas fallecidas en el accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines.

Ryan, empleado del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y padre de dos hijos, formaba parte de los 21 trabajadores de la ONU que perdieron la vida en ese accidente.

El accidente de Ethiopian Airlines se produjo unos meses después del de un 737 MAX 8 de la compañía indonesia Lion Air, que dejó 189 muertos el 29 de octubre de 2018.

Boeing dijo en 2019 que un software de la aeronave había contribuido a estos accidentes.

Estos siniestros dieron lugar a decenas de demandas civiles, de las cuales la práctica totalidad se resolvió mediante acuerdos, cuyos detalles siguen siendo confidenciales.

El primer juicio civil contra Boeing relacionado con los dos accidentes tuvo lugar en noviembre de 2025. El jurado otorgó 28,45 millones de dólares al viudo de una víctima.

En mayo, la familia de una joven estadounidense de 24 años obtuvo una indemnización de 49,5 millones de dólares.