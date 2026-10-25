Un movimiento estudiantil encara al partido en el poder en las elecciones legislativas en Serbia

Los serbios acuden a las urnas este domingo para votar en las elecciones legislativas más reñidas en más de 14 años, con un movimiento liderado por estudiantes que intenta echar del poder al partido del veterano nacionalista Aleksandar Vucic.

Es la primera vez desde 2012 que se vislumbra la posibilidad de un cambio de gobierno, pero no se descarta un nuevo periodo de tensiones políticas debido a un clima de fuerte polarización.

Estos comicios anticipados son la culminación de casi dos años de manifestaciones desencadenadas por el derrumbe, en 2024, de una marquesina de la estación de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de este país balcánico. Murieron 16 personas y los manifestantes atribuyeron el accidente a la corrupción.

Este incidente desató las protestas más multitudinarias desde la caída del exlíder yugoslavo Slobodan Milosevic en 2000.

En septiembre, Vucic, de 56 años, convocó elecciones, acortando así su segundo mandato al frente del Estado para poder dirigir la campaña de su partido.

Frente a él, el movimiento estudiantil se ha constituido en una fuerza política heterogénea para intentar imponerse.

"¡Serbia se despierta! Han sido y siguen siendo nuestra fuerza. Es hora de redirigir esa fuerza hacia la libertad", declaró el movimiento en una carta publicada en X en vísperas de las elecciones.

Su lista única no cuenta con una figura destacada. Son candidatos de la sociedad civil, cuyo único punto en común es querer derrotar al Partido Progresista Serbio (SNS) de Vucic.

Su última concentración movilizó a unas 150.000 personas en la capital serbia, Belgrado.

Un "intento de golpe de Estado", según Vucic, quien se presenta como el único capaz de hacer que Serbia sea un país soberano en la escena internacional, cercano tanto a la Unión Europea (UE) como a Rusia y a Estados Unidos.

Los colegios electorales cerrarán a las 19H00 GMT y los primeros resultados se conocerán este domingo por la noche.

Veinticuatro oenegés serbias consideran que no se dan las condiciones para unas elecciones "libres y justas".

Los estudiantes han desplegado una red de voluntarios para supervisar el proceso, como complemento a los observadores internacionales.

Los últimos sondeos arrojan resultados muy dispares.

Una encuesta esta semana del grupo de reflexión de derecha "Nuevo Pensamiento Político Serbio" (NSPM) otorga a la lista estudiantil un 44,5% de intención de voto, frente al 42,7% de la de Vucic, pero otra realizada en septiembre por Faktor Plus, cercano a las autoridades, sitúa a la actual mayoría en cabeza con un 48,6%.

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