Un muerto y una mujer herida en un incendio forestal en Grecia

Un hombre fue hallado muerto y una mujer resultó herida por un violento incendio forestal declarado el martes a unos 15 kilómetros de Tesalónica, en el norte de Grecia, informó el cuerpo de bomberos.

"Un hombre fue encontrado muerto en un prado a las afueras del pueblo de Liti, donde se declaró el incendio, y una mujer sufrió quemaduras", declaró a la AFP un responsable del servicio de bomberos.

Los bomberos pidieron a los habitantes de Liti que evacuaran la localidad, añadió la misma fuente.

Los fuertes vientos que soplan en la región están avivando el frente del incendio, de unos 5 km, según la televisión pública ERT.

"Hay equipos de bomberos trabajando en el terreno, apoyados por aviones y helicópteros, para intentar contener las llamas", declaró a ERT Babis Stergiadis, viceprefecto de Protección Civil de Macedonia Central, la región donde se encuentra Tesalónica.

Según los bomberos, 15 vehículos, cinco aviones y dos helicópteros participan en las labores para combatir el fuego.

En los últimos días se declararon otros incendios forestales en distintas zonas de Grecia debido a los fuertes vientos, aunque todos fueron controlados, según los bomberos.