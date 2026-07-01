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Un muerto y una mujer herida en un incendio forestal en Grecia

Un muerto y una mujer herida en un incendio forestal en Grecia
Una avioneta de la Fuerza Aérea Griega lanza agua sobre el incendio forestal en Liti el 30 de junio de 2026 Sakis Mitrolidis
AFP
01 de julio de 2026

Un hombre fue hallado muerto y una mujer resultó herida por un violento incendio forestal declarado el martes a unos 15 kilómetros de Tesalónica, en el norte de Grecia, informó el cuerpo de bomberos.

"Un hombre fue encontrado muerto en un prado a las afueras del pueblo de Liti, donde se declaró el incendio, y una mujer sufrió quemaduras", declaró a la AFP un responsable del servicio de bomberos.

Los bomberos pidieron a los habitantes de Liti que evacuaran la localidad, añadió la misma fuente.

Los fuertes vientos que soplan en la región están avivando el frente del incendio, de unos 5 km, según la televisión pública ERT.

"Hay equipos de bomberos trabajando en el terreno, apoyados por aviones y helicópteros, para intentar contener las llamas", declaró a ERT Babis Stergiadis, viceprefecto de Protección Civil de Macedonia Central, la región donde se encuentra Tesalónica.

Según los bomberos, 15 vehículos, cinco aviones y dos helicópteros participan en las labores para combatir el fuego.

En los últimos días se declararon otros incendios forestales en distintas zonas de Grecia debido a los fuertes vientos, aunque todos fueron controlados, según los bomberos.

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