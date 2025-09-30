Internacionales

Un sismo de magnitud 6,9 sacude las costas de Filipinas

Los empleados de un call center salen de sus oficinas en la ciudad filipina de Cebu tras el terremoto del 30 de septiembre de 2025 Alan Tangcawan
AFP
30 de septiembre de 2025

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS.

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami".

Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.

