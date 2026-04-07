Un soldado australiano es detenido por supuestos crímenes de guerra en Afganistán

Uno de los soldados más condecorados de Australia fue detenido el martes por supuestamente asesinar a prisioneros desarmados en Afganistán, informaron la policía y medios locales.

La Policía Federal australiana dijo que detuvo al exsoldado de 47 años, identificado por la prensa como Ben Roberts-Smith.

La comisaria policial Krissy Barrett indicó que el soldado está ligado a una serie de asesinatos cuando sirvió en Afganistán entre 2009 y 2012.

"Las víctimas no participaron en hostilidades en el momento de los supuestos asesinatos en Afganistán", declaró a periodistas.

Adelantó que se va a argumentar en el proceso que las víctimas fueron disparadas por el acusado o por subordinados que actuaron bajo órdenes del acusado, quien enfrenta cinco cargos de "crímenes de guerra (por) asesinato".

Roberts-Smith, exmiembro del Regimiento de Servicio Aéreo Especial, llegó a ser considerado el héroe de guerra vivo más distinguido de Australia.

Pero su reputación sufrió un golpe en 2018 cuando reportes de prensa lo involucraron en el asesinato de prisioneros de guerra afganos a manos de soldados australianos.

Tales informes provocaron una investigación policial de supuestos crímenes de guerra.

Roberts-Smith ha defendido su inocencia a lo largo del proceso, y lanzó una demanda contra los diarios que informaron sobre los supuestos asesinatos.