Un tornado deja al menos 70 viviendas dañadas en la zona central de Chile

Un inusual tornado que se formó en O'Higgins, en la zona central de Chile, dejó al menos 70 viviendas y un colegio dañados, en medio de un temporal que afecta al país este lunes, informaron las autoridades.

Las recientes lluvias, inusuales en esta época en la zona central del país, se han potenciado gracias al fenómeno de El Niño, un evento climático que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta.

Cerca de las 17H00 locales, el tornado destruyó los techos de varios inmuebles en la localidad de Requinoa (100 km al sur de la capital Santiago) y dejó escombros esparcidos por los alrededores, constató un periodista de la AFP.

"Estamos con alerta por tormentas eléctricas entre la región Metropolitana y el Biobío (sur). El Ejército está colaborando en Requinoa para que puedan recuperar parte de las techumbres y evitar mayor afectación", dijo a la prensa el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

El gobierno no reportó muertos ni heridos.

El tornado alcanzó velocidades entre 179 y 218 km por hora y fue calificado por las autoridades como un EF-2, el segundo de menor categoría.

En la capital chilena se declaró la alerta roja para varias localidades cercanas a la cordillera, por el peligro de aluviones.

Santiago vive el octubre más lluvioso desde que se tiene registro en 1914. Temporales recientes han causado inundaciones en algunas zonas de la región.