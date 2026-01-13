Un tribunal de Costa Rica advierte contra la injerencia electoral antes de una visita de Bukele

Un tribunal de Costa Rica advirtió el lunes que los mandatarios extranjeros deben abstenerse de intervenir en la contienda electoral del país, al fallar un recurso contra una visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en vísperas de los comicios generales.

Sectores de la oposición aseguran que el oficialismo quiere aprovechar la popularidad de Bukele para ayudar a que su candidata, Laura Fernández, obtenga el 40% necesario para ganar en la primera vuelta el 1 de febrero y una mayoría contundente de diputados.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó una petición de dos ciudadanos que buscaban impedir la visita de Bukele el próximo miércoles.

Pero advirtió que los gobernantes de otros países deben abstenerse de "conductas que sugieran simpatía o antipatía por algún partido político o candidatura", según un comunicado.

Los demandantes alegaban que la visita de Bukele para inaugurar las obras de una megácarcel proyectada por el gobierno de Rodrigo Chaves podría incidir en el resultado electoral.

La exministra conservadora Laura Fernández, considerada la heredera del mandatario costarricense, lidera ampliamente la intención de voto con propuestas como combatir con mano dura la creciente violencia, tema central de la campaña.

Apalancada en la aprobación de su mentor, Fernández apuesta por ganar en primera vuelta y obtener una mayoría que le permita reformar la Constitución y en particular el poder judicial, lo que según opositores y analistas pondría en riesgo el equilibrio de poderes.

Chaves planea construir una cárcel inspirada en la prisión para pandilleros de Bukele, quien logró reducir la inseguridad a mínimos históricos amparado en un estado de excepción que autoriza detenciones sin orden judicial, pero que según oenegés ha derivado en violaciones de derechos humanos.

"Con una fingida visita oficial (Bukele) trata de involucrase nuevamente" en la campaña, criticó el candidato Claudio Alpízar, que se autodefine como socialdemócrata.

A mediados de diciembre, el presidente costarricense visitó El Salvador donde recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la penitenciaría símbolo de la lucha antipandillas de Bukele.

Ambos mandatarios firmaron una "alianza" para compartir la experiencia salvadoreña en la "guerra" contra los grupos criminales.

Ya en septiembre pasado, Bukele se expresó a favor de la "continuidad" de programas del gobierno de Chaves, lo que Fernández intentó capitalizar para su campaña.