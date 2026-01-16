Un tribunal de EEUU revoca la orden de liberar a un activista propalestino

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló un fallo que había llevado a la liberación de Mahmoud Khalil, un destacado líder de las protestas estudiantiles propalestinas en el país, según documentos judiciales presentados el jueves, por lo cual puede ser nuevamente arrestado.

Khalil, nacido en Siria de padres palestinos y residente legal permanente en Estados Unidos, fue detenido en marzo de 2025 por presuntamente representar una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense.

Exalumno de la Universidad de Columbia y uno de los dirigentes más visibles de las protestas propalestinas en campus universitarios de todo el país, fue liberado en junio, pero siguió enfrentando amenazas de deportación por parte de las autoridades federales.

El juez federal de Nueva Jersey Michael Farbiarz había dictaminado que la detención de Khalil era ilegal.

Pero el fallo del jueves del tribunal de apelaciones con sede en Filadelfia señaló que Farbiarz no tenía competencia en el caso, y que debería haberlo resuelto un tribunal de inmigración.

"El fallo de hoy es profundamente decepcionante", declaró Khalil en un comunicado. "Puede que se haya abierto la puerta a una posible nueva detención más adelante, pero no ha cerrado nuestro compromiso con Palestina ni con la justicia y la rendición de cuentas".

La decisión, que podría ser apelada, no entra en vigor de inmediato, lo que significa que Khalil permanecerá en libertad por ahora. Khalil está casado con una ciudadana de Estados Unidos y es padre de un hijo nacido en el país.

En septiembre, una jueza de inmigración en Luisiana ordenó que Khalil fuera deportado a Argelia o Siria por irregularidades en su solicitud de permiso de residencia permanente en Estados Unidos. Los abogados de Khalil prometieron apelar esa decisión.