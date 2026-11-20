Un tribunal turco prohibió el jueves al encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 al dictaminar que su título universitario era inválido, reportaron medios de comunicación.

Imamoglu es considerado como una de las pocas figuras de la oposición capaz de derrotar al presidente Recep Tayyip Erdogan en las urnas. El político del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) fue apresado en marzo de 2025 por cargos de corrupción que su partido califica de políticamente motivados.

Su detención desencadenó las peores manifestaciones callejeras que ha vivido Turquía en más de diez años.

Bajo la ley turca, los candidatos presidenciales deben contar con un título universitario válido.

El juicio sobre su título universitario comenzó en septiembre del año pasado, cuando Imamoglu declaró ante el tribunal que había sido admitido en una universidad de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), un territorio sólo reconocido por Ankara, cuando tenía 18 años.

Estudió para obtener un título, que luego se trasladó a la Universidad de Estambul para completarlo conforme a las regulaciones del Consejo de Educación Superior de Turquía (YOK).

"Vi el anuncio sobre un traslado horizontal a la Universidad de Estambul, cumplí los requisitos, presenté la solicitud y fui aceptado, estudié y me gradué", afirmó. "¿Cuál es exactamente mi delito aquí? ¿Qué fraude?", se cuestionó.

La decisión del tribunal del Consejo de Estado de rechazar su recurso en el caso del diploma es solo el último revés judicial para Imamoglu, quien se convirtió en alcalde de Estambul en 2019 al vencer al candidato favorito de Erdogan.

Su detención por cargos de corrupción fue ampliamente interpretada como un intento apenas disimulado de apartar a quien se considera el rival político más poderoso de Erdogan.

En la víspera de su arresto, la Universidad de Estambul revocó su título, al alegar que había sido obtenido de forma fraudulenta.