Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población

Una alerta por drones obligó a protegerse en refugios al presidente lituano, la primera ministra y la población de Vilna este miércoles por la mañana, y también conllevó una breve interrupción en el tráfico aéreo y terrestre.

En los últimos meses ha habido varias alertas de este tipo en los Estados bálticos, debido a un aumento de los bombardeos ucranianos contra objetivos rusos en la región de San Petersburgo, próxima a Estonia y Finlandia.

Pero es la primera vez, desde que Rusia invadió Ucrania a finales de febrero de 2022, que una alerta aérea acarrea la evacuación de dirigentes, diputados y habitantes en la capital de un país miembro de la UE y de la OTAN. El año pasado, hubo que evacuar a dirigentes por una alerta de dron pero no a la población.

Los residentes de la capital lituana, Vilna, incluido un corresponsal de la AFP, recibieron un mensaje del ejército en el celular hacia las 10H20 (07H20 GMT): "¡Alerta aérea! Diríjase inmediatamente a un refugio o a un lugar seguro, cuide de sus familiares, espere más recomendaciones".

Enseguida, los ciudadanos dejaron sus oficinas o sus casas y corrieron a refugiarse a sótanos y refugios habilitados, según un corresponsal de la AFP.

Andrej Vasilenko estaba en su apartamento cuando sonó la alerta. "Me vestí y bajé al sótano. Estaba solo, no había ningún otro vecino", dijo este fotógrafo a la AFP.

"Fue raro pero, al mismo tiempo, esto es lo que vive mucha gente en Ucrania desde hace cuatro años", agregó.

La alerta se levantó unos 40 minutos después.

Según la agencia nacional de noticias, BNS, el presidente del país, Gitanas Nauseda, y la primera ministra, Inga Ruginiene, fueron llevados a cubierto, un poco antes de que el ejército levantara la alerta e indicara a los ciudadanos abandonar los refugios.

Los diputados que se encontraban en el Parlamento fueron conducidos también a un refugio subterráneo.

Los vuelos en el aeropuerto internacional de Vilna fueron suspendidos; los trenes, paralizados, y los viajeros que se encontraban en la estación fueron conducidos a refugios.

En un comunicado, el ejército informó de una "señal de radar con las características típicas de una aeronave sin piloto" en el espacio aéreo de Bielorrusia, cerca de la frontera lituana.

"Se activó la misión de la policía del cielo de la OTAN", precisó. En el país hay posicionados aviones de combate F-16 rumanos, los mismos que la víspera derribaron un dron ucraniano en cielo estonio.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, atribuyó a Rusia y a Bielorrusia "la responsabilidad directa" del incidente, que "pone en peligro la vida y la seguridad de las poblaciones de nuestro flanco oriental".