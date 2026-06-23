Una comisión de la ONU denuncia un "genocidio" en Gaza por los ataques contra niños

Una comisión de investigación internacional con mandato de la ONU acusó este martes a Israel de "apuntar" contra los niños palestinos en la Franja de Gaza, y denunció una vez más un "genocidio".

Con ocasión de la publicación de un nuevo informe de esta comisión, Srinivasan Muralidhar, su presidente, afirmó en un comunicado que "al apuntar contra niños, Israel ataca la capacidad del pueblo palestino de existir y de determinar su futuro".

Israel, por su parte, tachó el informe de "difamatorio" y acusó a la comisión de "silenciar las tácticas brutales de Hamás, que ataca sin piedad a los niños israelíes y utiliza a niños palestinos como escudos humanos".

En septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, mandatada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no se expresa en nombre de esa organización, llegó "a la conclusión de que se produce un genocidio en Gaza".

Tras la publicación de ese primer informe, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que veía "pruebas crecientes" de un "genocidio" en Gaza.

El equipo subraya en su último reporte que encontró pruebas de que "las fuerzas de seguridad israelíes apuntaron y mataron deliberadamente a niños palestinos", lo cual consideró como un factor clave para establecer el "intento genocida por parte de las autoridades y de las fuerzas de seguridad israelíes de destrozar al mayor grupo palestino de Gaza".

Según la comisión, existen "motivos razonables" para concluir que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes "han continuado cometiendo el crimen de genocidio" en Gaza.

- Destrucción "irreversible" -

"Incluso después del alto al fuego de octubre de 2025, se continúa matando e hiriendo gravemente a niños, Israel continúa haciendo caso omiso del alto al fuego y de la protección que el derecho internacional obliga a dar a los niños palestinos", señaló el grupo investigador.

"Aunque las bombas y las armas callen en Gaza y en Cisjordania, los niños palestinos no se levantarán de un día para otro", pues "la destrucción de su salud, de su educación y de su desarrollo es irreversible", insistió.

Israel y Hamás se acusan casi a diario de violar la tregua que entró en vigor el pasado octubre, mientras que la Franja de Gaza sigue estando azotada por la violencia a raíz de la guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

A causa de las restricciones impuestas a los medios de comunicación y el acceso limitado a Gaza, la AFP no puede verificar de forma independiente los balances o cubrir libremente la situación en el terreno.

El pasado septiembre, la comisión afirmó que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes habían cometido "cuatro de los cinco actos genocidas" que recoge la Convención de 1948 sobre el genocidio.

Estos delitos son "matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; y medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo".

En su nuevo informe, la comisión denuncia "los ataques selectivos contra los servicios de neonatología y maternidad" por parte de Israel, lo que ha derivado en un aumento de los abortos espontáneos y las malformaciones genitales, con efectos duraderos en "la continuidad de la población".

Los investigadores también consideran que "el hambre provocada por el bloqueo" israelí de la Franja ha provocado la muerte de niños y deteriorado gravemente su salud.

Asimismo, el equipo señala que el desmantelamiento y la destrucción de las estructuras de protección y educación en Gaza, y también en Cisjordania -incluyendo Jerusalén Este-, han puesto en peligro su desarrollo y debilitado "los fundamentos de la sociedad palestina".