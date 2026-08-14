Una explosión en una refinería en Róterdam deja al menos un muerto en Países Bajos

Una explosión ocurrida este jueves a última hora de la mañana en una refinería de la filial neerlandesa del grupo suizo Gunvor Group, en el puerto de Róterdam, causó al menos un muerto y varios heridos, según la policía.

La policía de Róterdam indicó a la AFP que la explosión se produjo alrededor de las 09H30 GMT en las instalaciones de Gunvor Energy Rotterdam, situadas en Europoort, una de las zonas portuarias que conforman una de las mayores áreas industriales químicas y petroquímicas del mundo.

El incidente dejó un muerto, informaron las autoridades, que no pudieron precisar el número de heridos ni su estado de salud.

"Esta mañana un subcontratista estaba realizando trabajos de mantenimiento en una fosa de un tanque y, durante estos trabajos, se produjo un incidente", declaró un portavoz de Gunvor Energy Rotterdam.

Una periodista de la AFP presente en el lugar pudo constatar daños y rastros de la explosión en las instalaciones. Se abrió una investigación para determinar las causas.

La empresa indicó estar colaborando con las autoridades.

Varias ambulancias, así como un helicóptero medicalizado, fueron desplegados poco después de la explosión, según medios regionales.